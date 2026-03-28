Ghost Ladies (Encarni López, ed.)

Ha llegado al Quiosco este Ghost Ladies. Cuentos de fantasmas de autoras del XIX y XX (Yeray Ediciones, 2025) editado y prologado por Encarni López. Es un sustancioso volumen (400 páginas) que recopila 12 relatos de variada extensión, escritos durante el siglo XIX y principios del XX por autoras del mundo anglosajón y del hispano, con el tema común de los fantasmas, espíritus, aparecidos…

Ghost Ladies. Recuperación de buenas escritoras olvidadas

Es un libro muy cuidado, con prólogo, imagen e información de cada autora, que busca completar el canon de la literatura de terror o misterio ofreciendo al lector un conjunto de autoras solo muy parcialmente conocidas hoy, o no al menos en su faceta de damas de las ánimas.

La selección de autoras, equilibrada entre representantes de Inglaterra, Estados Unidos y diversos países hispanos (Argentina, Colombia, Perú, España…), rinde también un cierto homenaje al esfuerzo realizado por esas escritoras en pro de la presencia de la mujer en la literatura (y a veces en la sociedad en general). Sin embargo, al haber caído luego su obra en un olvido total o parcial, muchas de las autoras se han convertido también, como el doble sentido del título expresa, en escritoras o damas fantasmas. Cuya obra merece sin duda la pena recuperar.

Ghost Ladies es, en resumen, un delicioso regalo para todo aficionado a lo sobrenatural, al espectro y al espíritu que se aparece… Así como a una literatura de gran solidez y belleza.