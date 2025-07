He disfrutado estos días con la lectura de El Outsider (H. P. Lovecraft, Yeray Ediciones, 2024). El librito, que resulta en sí mismo muy atractivo (pequeño formato, tapa dura, buen papel, una introducción de la traductora y el relato con siete llamativas ilustraciones a color de Fran Ortega), ha supuesto para mí un reencuentro, décadas después, con el universo oscuro, opresivo y melancólico del «caballero solitario de Providence».

Reencuentro con Lovecraft

Mi primer contacto con Lovecraft ocurrió en el año 1979 o 1980, a través de El sepulcro un volumen de relatos traducidos y prologados por Eduardo Haro Ibars. La lectura se me hizo algo dificultosa, recuerdo, por lo farragoso del estilo, la adjetivación hiperbólica y la vaga concreción final de los horrores anunciados. Sin embargo, la impresión que me causaron esos cuentos fue intensa y duradera, más que por los monstruos, por el mundo muy particular, denso y viscoso, creado por el autor. A esta fuerte huella contribuyó, poco después, el conocimiento de su vida, no menos oscura que su obra, mediante el libro Lovecraft (Biografía) por L. Sprague de Camp. En mi mente, la dentera y espanto de sus espacios inventados se mezcla y confunde con lo extravagante y tenebroso de su vida cotidiana y de su personalidad.

El horror de la soledad y el extrañamiento

Mi visión personal del mundo mostrado por Lovecraft es la de una inmensa y aterradora soledad (ya sea en el interior de una pirámide o en las calles de Nueva York); la angustia ante lo extraño, viscoso e indefinido; la melancolía depresiva del absoluto apartamiento. Y justamente a este mundo me ha reintegrado el librito de Yeray; en él se halla la soledad indefinible de un universo extraño, ilógico, en el que el horror no puede abandonar al apartado outsider… El texto, dada su relativa brevedad, es conciso y libre de embrollos; por su parte, la traducción elude la excesiva verbosidad, lo que me ha proporcionado una lectura placentera.

Un tema novedoso

En la contraportada del libro podemos leer que en El Outsider, uno de sus relatos más olvidados, Lovercraft «crea una de las bases más conocidas del relato de terror moderno». En efecto, el cuento posee determinada estructura y una sorpresa final que le confieren un adicional interés literario, como introductor de un tema entonces novedoso en el universo narrativo del terror. Ello aparece explicado en el estudio inicial de Encarni López, que además ofrece la oportunidad de apreciar algunos fragmentos de la prosa original del relato, y aporta diversos análisis (más atinados desde luego que los del biógrafo Sprague de Camp, que despacha el cuento simplemente resaltando las fuentes del mismo en Poe y Hawthorne), así como ciertas conexiones con la vida personal de Lovecraft.

Para terminar esta incursión o retorno al universo lovecraftiano, copio aquí las certeras palabras de Haro Ibars sobre el autor: «Diré que fue pobre y triste. (…) Murió joven, de cáncer de intestinos y de hastío. Lo demás está en sus obras».