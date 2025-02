La habitación de al lado (Pedro Almodóvar)

Para empezar este comentario a ‘La habitación de al lado’, aclaro que nunca he mantenido una posición de menosprecio hacia Almodóvar, de crítica automática y hasta jocosa, por el hecho de no acomodarse a las formas narrativas habituales del cine norteamericano, que mucha gente (a veces muy especialmente los así llamados ‘críticos’ o ‘expertos’) ha interiorizado como ‘lo bueno’, la forma correcta de hacer cine, de contar historias. Para esa gente, Almodóvar ha representado lo alocado y grotesco, los argumentos disparatados, etc…, que cuadran mal con las ‘buenas historias’ de Hollywood, con sus narrativas de manual y la esperada sorpresita final. A mi, por el contrario, esa artesanía cinematográfica me inspira un creciente rechazo y de Almodóvar siempre había apreciado precisamente su despego de esas convenciones, su creatividad fuera del molde y su desparpajo, valor de los principales, creo, en cuanto al arte se refiere.

La habitación de al lado: estética y frialdad

Para mí, el problema con Almodóvar es el contrario. La pérdida de ese desparpajo, de ese sello único. ¿Ha querido quitarse el sambenito de marginal y pasar a la historia como un clásico mayoritario, limpio de rarezas? ¿Piensa que ser una figura mundial requiere entrar en EEUU y para ello hay que ‘americanizarse’, en estilo y ya últimamente en actores? Quizá la edad o no sé si las enfermedades van recubriendo su personalidad de una capa de melancolía tristona. Lo cierto es que a mí, como espectador, la visión de ‘La habitación de al lado’ (película de 2024) me ha dejado frio, en el sentido de indiferente, pero también por la frialdad de los rostros, de los espacios, de los diálogos, de la historia. Y con frialdad, quiero decir también aburrimiento.

Como primer comentario; no sé si hacer películas de mensaje sobre determinado tema polémico, no es ya un cierto paso atrás en la creatividad: ¿es para hacer proselitismo, para concienciar? Para una exposición del tema en cuestión me resulta preferible ‘Mar adentro’ (Alejando Amenábar, 2004), ya que allí hay un entorno social y humano vivo, y diversos conflictos reales, el más claro, la lucha legal por su derecho. Por el contrario en ‘La habitación de al lado», en lugar de esta reivindicación se dan unas precauciones un poco rácanas por disimular las cosas y que la amiga se libre de las sospechas policiales; toda esa parte me parece superflua… ¿se trata de denunciar la ausencia de ese derecho en los EEUU de América? Me parece un objetivo reivindicativo tan loable como poco artístico…

Otro problema que se intuye es que al realizar la adaptación desde la novela original (“Cuál es tu tormento” de Sigrid Nunez), gran parte de las motivaciones más profundas de los personajes parecen haberse perdido. No llega a entenderse bien la motivación de la amiga para esa brutal implicación en la enfermedad terminal de la protagonista, cuando llevaban años sin verse, ¿acaso espera luego egoístamente lucrarse con la historia? Quizá, pero no queda el tema claro, ni tematizado.

La habitación de al lado: soledad y moralidad progresista

Y en cuanto a otros personajes, se diría que aparecen sólo como portadores de algún tema social. Turturro, en el papel más soso de su vida, para ser portavoz de la emergencia climática; los actores españoles, inmersos en un inverosímil escenario bélico, supongo que para proclamar diversas cuestiones sexuales. ¿Y la hija? Su aparición es realmente inútil para la historia, a la vez que casi ridícula interpretativamente… Quizá se trataba de cubrir el punto que faltaba en el repertorio ‘woke’ de Almódovar para los norteamericanos (si quería dirigirse a los triunfantes demócratas, le salió el tiro por la culata): la mala paternidad ya tópica de todos los estadounidenses, que nunca ‘estaban allí’ para conectar con sus hijos durante su infancia…

Ahora ya lo tenemos todo: el abandono del hombre irresponsable, la mujer liberada, la persecución de un sexo libre y casual contra las tensiones laborales, la maternidad sin marido, distanciamiento de los hijos, la homosexualidad, la sororidad, el cambio climático, las guerras y sus traumas, la crisis de la familia, la soledad posmoderna… Todo, están todas las preocupaciones y cansinamente la película nos las enumera: se diría que Almodóvar ha perdido la capacidad de divertirse, y también la de divertirnos…

Las chicas almodóvar

Existe, parece ser, un consenso general de que las actrices de la película, Tilda Swinton y Julianne Moore, son extraordinarias. Todo el mundo las adora. En esta cuestión entra mucho el gusto personal: a mí esos rostros y esas gesticulaciones me parecen muy estereotipadas, construidas, muy lejos de toda naturalidad y verosimilitud. Hasta los rostros de horror parecen cuidadosamente elaborados…

Sin embargo, es cierto que muchos espectadores aprecian sobre todo las interpretaciones de una película, perfectamente. Pero en todo caso que no esperen ver a sus ídolos en una gran variedad de situaciones: se sientan y hablan, hacen café, van al sofá y hablan, pasean pausadamente mientras charlan, hablan con la comida delante, se sientan en el jardín y hablan, vuelven a hacer café… Se supone que esas conversaciones nos transmitirán una profundidad afectiva o humana; si bien creo que se quedan en cansinas, consabidas… La evolución de la historia, desde luego, no anuncia excesivas sorpresas.

Todo, eso sí, en escenarios muy hermosos, en habitaciones grandes, siempre limpias y relucientes, con vistas a frondosos árboles y jardines, todo sin que nadie lo cuide, lo friegue, lo desordene, lo habite, como los decorados fríos que son… Antes al menos venía Carmen Maura a quemar algo o a tirar el televisor por la ventana… Ahora la languidez, la melancolía, han ganado la batalla, la sangre parece abandonar la narración, y como la protagonista, ella también se acomoda en la tumbona a esperar la muerte…