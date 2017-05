La poeta salvadoreña Lauri García Dueñas nos comparte una selección de uno de sus últimos trabajos, Aquí en el borde cúspide. Lauri García es autora de los poemarios La primavera se amotina, Sucias palabras de amor, Del mar es el ahogo y El tiempo es un texto indescifrable, así como de las plaquets Hombre mar y Mujer en el mar o Cuaderno africano, y co-autora de los libros de investigación periodística Tribus Urbanas en El Salvador y El asesinato de Roque Dalton. Mapa de un largo silencio.

Aquí en el borde cúspide

Aquí en el borde cúspide

de un bocado impuesto

ahorcada

de cabeza

tras la sangre recién cortada

dejando ir a los congelados pájaros de la mente

truena al tueste la jaula

sale del pecho el vapor nocturno

restos cenizas

la placenta de la realidad nos escupe

tropas de hilos desanudándose para crear

caos

funambulismo insomnio de crestas puntiagudas

fuego

fuego en la mente

gajos de culpa para tirar a la hoguera

idea de caminar descalza

acólita del aire

una oportunidad para seguir secando al sol el futuro

construcción fantasma

vano báculo de temores

¿algo?

algo agua ha de ser garganta

sígueme lejos

vámonos

dolor de símbolos

el desvelo sabe a voces de pasillo de hospital

encendida la autopista de la mente

vámonos a un manglar para ser seudópodos nubes de mosquitos

algo que libere este peso péndulo del tiempo

ácidos los ojos las campanas del viaje sideral

el punto fino para tejer lo que existe si somos algo

o tal vez sólo el cuenco que arde

debo

tras de mí gruesas gotas

goterones de párpados en asfixia

deja en paz la cicatriz de las sogas

dice el ahorcado que pende de cabeza

y quién entra por esa puerta

por qué no nos vamos

en un denso intento por dotar de un orden material a las cosas

vámonos

la meta es irse al aire

sí

al aire

respiración

que vienes

ven.

Ven, sonora luz hinchada,

han sido oscuros los siglos desde

ven, crestas iliacas: huesos sobre huesos vivos

tengo sed

han sido secos los siglos.

Sed extenuada,

como tierra quizás

rastrojo que hierve en la sien

en el vientre

algo que (no estás) (sinergia de la sangre)

dientes angustia de

¿otra vez los labios?

¿otra vez la luz inútil de las pantallas?

objeto + estado de ánimo

¿silente?

¿inmóvil?

¿irrevocable?

sueño de alguien o de algo

esta sed extenuada que golpea membranas

extendidas ciudades como recuerdos (escoriaciones)

cansancio de dientes

también claro ventanas

puertas algunas

cuando fuiste niño

vocativo: ensombrecido lenguaje

¿por qué permaneces, sonora luz hinchada, reticente a la desaparición,

en tu estado emocional sin objeto?

¿a qué vienes, pedazo de uña de la mente, cascarita, urdimbre,

inalterable golpeteo de vocales en todas las cosas?

En todo este tiempo.

Han sido oscuros los siglos desde.

Huesos sobre huesos vivos

mis tus golpeteos

sed extenuada, han sido secos los siglos desde.

Mi sed.

La justa dimensión

El mundo no se acaba en tu boca

la lluvia sigue siendo un caudal

entre mis piernas

la luz se esparce como todos los días

los escarabajos caminan encorvados

sobre su destino.

El olor de otro cuerpo

me despierta el apetito.

El bambú es una fiesta de tejidos

me emociono

acaricio con mis uñas

resucito pájaros.

Quisiera estudiar papiroflexia

y hacer del prodigio un don

al servicio de las cárceles.

El paisaje subrepticio del deseo

es un continente que no muere

las fuentes reciben las monedas

de la noche que camino

la sacerdotisa espera en la punta

de unos ojos nuevos.

Y es que he decidido darle la justa dimensión a las cosas

tengo vocación de templanza.

La estrella

Mística y adormecida: la herida

relámpago de lucidez en la lectura de cinco aristas

un caballo tirado por dos esquemas duales

de génesis atravesada: ella, la oculta

decir fácilmente: almas gemelas bifurcándose

el dolor encapsulado dándose debida rienda

un espejo en el ojo del otro

equivocados

intentando ampararse en su juventud

la culpa compartida por el alma gemela

rota

la palabra templanza: repetida

la agresividad de dura prueba

un Orestes anterior

de blanco

sin armas

ciego y sordo

negándose

la fortuna: la llama

cortar el hilo de la rueca que me une al Hombre

tres mujeres queriendo resolver el asombro

ser

el guerrero jalado por un caballo negro y uno blanco

no más el ceño fruncido

tenso

el futuro: un orfebre de rostro aireado

yo fabriqué las herramientas

el amor a la humanidad concluirá en bonanza y moradas uvas

al final

una chica desnuda

hincada

abriéndose en pandora

insectos gusanos arañas libélulas liberándose

de rodillas, la blanca mujer

un charco de agua

la estrella brillando

solo así

solo después del largo viaje

polar, denso y hondo de sí.

Caballero de copas

Soy el caballero de copas

debajo de mí están mis monedas talladas a mano.

Voy avanzando en un caballo y no estoy ciego

se cruza sobre mi fortuna una razón cínica que se ha quedado sola

tal vez sea el momento de elegir

acomodo mis pies sobre la tierra y añoro cierta materialidad

estoy de cabeza

y tal vez me queje y sea cursi pero como joven que soy

creo en el futuro como un tendón mar trasatlántico

en lumínica explosión.

Mis espadas están afiladas

alrededor de una mujer blanca con pasado de juicios

que no deseo

que no existen.

Mi hierofante descansa entumecido en una silla

no soy la tradición

pero hay más luz producida por el roce entre todas las personas

que verdaderamente soy.

Sostengo mi copa mientras se llena

y sonrío.

Al final,

esto es un juego de indocilidad

ni de pie

ni hincado

frente al destino.

Soy el caballero de copas

mi camino se tiende frente a mí

voy avanzando en un caballo

y no estoy ciego.

Azar

Al otro lado de la Tierra creces como la hierba santa

(las latitudes planetarias son caprichosas)

Hubiera sido lógico que cruzaras antes:

la línea del anónimo

‘no era el momento’, dijiste.

En este instante,

la energía solar que hace crecer las plantas

no mide el influjo de lo que ocasiona en la atmósfera

provocando el crimen

la interrupción de los flujos aéreos

y que la gente tenga calor

(todo al mismo tiempo)

Está comprobado, científicamente,

que las altas temperaturas

provocan pasiones riesgosas.

La forma en que vemos las cosas

nos es provista, casi siempre,

por la masa conmovida de nuestras ideas

y no necesariamente por el músculo cardíaco

al que se le atribuye la palabra corazón.

He aprendido mucho

pero no sé nada con certeza

el futuro se me extiende como una urdimbre desordenada de pomelos

como una diáspora de abejas africanas que hace tiempo no visitan la región

como un desorden pluvial de esquinas

con calles de nombres simples.

Crecer es una plaga

una corona de espinas

lo peor que me ha pasado hasta ahora.

Las vías del tren son las rúbricas de cartas de auxilio que nadie leyó

hay una mujer que llora al otro lado del mostrador

una niña remota que vocifera insultos aparentemente sin sentido

un grupo que dirige el mundo con encono

altas dosis de injusticia llena de cómplices

perversos que encuentran a sus víctimas

armas de fuego

parques públicos con cercas

calentamiento global

manipulación psíquica.

Todas estas manifestaciones carnívoras del espíritu

son la prueba de que la vida está impulsada por la legión del azar

por eso

vos y yo crecimos en la misma calle

sin nunca dirigirnos la palabra

hasta ahora.