Historia de El Varapalo: Blogs y dossiers (2006 – 2016)

Sigamos con la historia de El Varapalo: Después de una primera etapa (2001-2005), cinco años largos muy llenos de trabajos y actividades (diseño, programación del sistema, contactos internacionales, escritura, publicación de todo el contenido, promoción…), se produjo un cierto parón en torno a 2005 (esos parones y reactivaciones se han dado siempre en la trayectoria de la revista, a intervalos regulares, siguiendo los ritmos naturales de las cosas humanas cuando no vienen forzadas por la obligación del rendimiento económico).

Encuentro con consecuencias en la historia de El Varapalo

En primavera de 2006, me topé casualmente con Raúl López Cazorla (a quien conocía por cuestiones laborales) en la calle Preciados de Madrid (a la altura de la FNAC) y nos paramos a charlar. Hablamos de gustos, de intereses diversos… Y salió a relucir el tema de El Varapalo. A Raúl le interesó el proyecto e hicimos planes para reactivarlo. Fue un encuentro decisivo para la historia de El Varapalo, pues el entusiasmo de Raúl impulsó un fuerte resurgir de la revista, que inició una etapa de las más productivas y exitosas de su existencia.

Hasta aquel momento yo debía subir a la página todos los artículos que me hacían llegar los colaboradores, y eso me producía una insoportable sobrecarga de trabajo. Quería por tanto que cada colaborador publicara sus propios textos de manera autónoma. Por otro lado, aquella era también la época dorada de los blogs, las bitácoras, así que surgió la idea de que cada autor tuviera su propio blog, pero dentro de El Varapalo.

El Varapalo como sistema de blogs

Había por aquel entonces varios CMS disponibles; aunque ya existía WordPress (pero aún no se había impuesto de forma tan contundente como ahora sobre sus competidores), elegí Typepad precisamente porque permitía la creación de blogs dentro de una web unitaria. Tras una serie de pruebas, diseños y configuraciones. a finales de junio de 2006 apareció un renovado El Varapalo en su versión bloguera. Llevaba una cita de Ortega como lema…:

Siempre me ha parecido que esta fue una de las portadas más armoniosas que hemos tenido en la historia de El Varapalo (con la plantilla realizada por el diseñador sueco Andreas Viklund). Y cumplía además el objetivo de ofrecer blogs con su propia portadilla independiente, a la vez que contaba con una portada general donde se listaban todas las novedades.

Éxito de producción y lectores

Durante ese año y los siguientes se fueron abriendo un buen número de blogs: de Raúl Cazorla (Radiaciones, 2006), Carlos García (Pensando discos, 2007), Francisco Carrillo (Zigzag, 2007), David Llorente (Engranajes, 2008), Alicia Real (Viendo llover, 2008), Laura González (Al plato vendrás, 2009), Javi Vigara (Insertos, 2009) y algún otro. A los que hay que añadir los míos (Los días libres, 2006, y El cajón de Sartre, 2011) y otras bitácoras internas, como un almacén de colaboraciones o noticias de El Varapalo.

En esta presentación puede verse la portada de algunos de los blogs tal como eran en sus inicios_

Fueron tiempos de gran productividad y también de seguimiento de los lectores; hay que tener en cuenta que en aquel tiempo aún se leían textos en internet y la crítica y análisis no habían cedido su puesto al zasca y al «retuit» mecánico y mimético…

El 7 de julio (San Fermín) de 2007 se publicó esta información sobre la marcha de la revista.

Por estas fechas se cumple un año de la nueva etapa de El Varapalo como sistema de blogs; y lo primero es agradecer a todo el mundo la atención y el apoyo que hemos recibido. El portal ha alcanzado en poco tiempo un nivel de actividad y de tráfico muy alto. Ahí van algunos datos (hay que tener en cuenta que alguno de los blogs se ha creado recientemente): Funcionan 6 blogs, que en total contienen 130 artículos, con un número considerable de comentarios. Las bitácoras más productivas son: Radiaciones (Raúl Cazorla): Crítica social y comunicación

Viendo llover (Alicia Real): Sobre cine

Pensando discos (Carlos García): Música

Los Días Libres (Hernán Elvira); Varias elucubraciones… La estadística interna del sistema nos dice que se han leído hasta la fecha unos 119.000 artículos (artículos concretos; esto es, que no se cuenta la página principal del blog ni la portada de elvarapalo.com) Las estadísticas Webalizer del servidor indican que llevamos 6 meses seguidos superando las 20.000 visitas y las 60.000 páginas vistas al mes. Por ejemplo en Junio hubo 22.197 visitas al portal con un total de 63.026 páginas vistas. Esto da una media de 739 visitas y 2.100 páginas vistas al día. Creemos que estas cifras están muy bien, sobre todo teniendo en cuenta el poco tiempo que lleva en marcha la nueva etapa, que no hay publicidad ni dinero implicados y que no aparecen contenidos escandalosos, eróticos, deportivos, etc. Desde luego son las más altas desde la creación de El Varapalo allá por 2001.

A finales de 2008 apareció este recuento de las bitácoras principales y su contenido:

Damos la bienvenida a Laura González , que hace la mudanza de Al plato vendrás… -su estupenda bitácora de crítica gastronómica- a El Varapalo. ¡Mil gracias Laura, por educarnos el paladar!

, que hace la mudanza de Al plato vendrás… -su estupenda bitácora de crítica gastronómica- a El Varapalo. ¡Mil gracias Laura, por educarnos el paladar! Siguen las geniales crónicas de Francisco Carrillo desde la Habana y/o Filadelfia en su particular Zigzag, ahora enriquecido con galerías de fotos.

desde la Habana y/o Filadelfia en su particular Zigzag, ahora enriquecido con galerías de fotos. La representación musical corre a cargo de Carlos García , con su incansable actividad crítica en Pensando discos.

, con su incansable actividad crítica en Pensando discos. El análisis de los medios y de los mecanismos de la comunicación -más reseñas de libros- es obra de Raúl L. Cazorla en su relevante blog Radiaciones.

en su relevante blog Radiaciones. Variadas elucubraciones filosóficas, políticas o literarias en Los días libres y El espectador, ambos con la firma de Hernán Elvira.

¿Para cuándo crítica cinematográfica, literaria, artística, teatral…? Nos encantaría incorporar colaboradores en esas áreas; así que si tienes ganas e ideas… ¡Te esperamos!

Como respuesta a esta última demanda, se incorporó al poco tiempo el excelente crítico de cine Javier Vigara, colaborador de gran nivel y también de gran longevidad en la historia de El Varapalo.

Otros elementos que se añadieron por aquel entonces:

Un sistema de foros

Todo el contenido está ahora bajo licencia Creative Commons (Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual)

Los comentarios tienen un sistema de código numérico (capcha) para evitar el spam

Los textos pueden enviarse directamente a Menéame

Posteriormente se creó la estética de los bocadillos para personalizar los blogs, y en algún momento estuvo online esta portada, centrada en los blogs más activos:

Síntomas de agotamiento

Hacia 2010 diversos factores empezaron a confluir en un cierto agotamiento del exitoso modelo de funcionamiento de los años anteriores.

La plantilla se había retocado tanto, con tantos añadidos de código, que era imposible ya instalar las actualizaciones y amenazaba con quedarse obsoleta.

Las secuelas de la gran crisis «de las hipotecas» se hacían notar con fuerza y el componente político, de protesta, crecía en la sociedad y ganaba también peso en la revista, por encima de la crítica artística.

El tiempo de los blogs iba declinando y crecía la importancia de las redes sociales. Raúl Cazorla , con su fina intuición para captar las tendencias de la sociedad, fue el primero en plasmar esa demanda de algo como: Notas cortas; poco más de una foto y unas frases; las explicaciones complejas, los pies de página, pueden ir en los blogs personales. Pensar en: Escribir un grafitti, hacer una pintada, pegar un cartel, publicar un fotolog. La página como muro donde colgar una idea, una recomendación, un exabrupto.

, con su fina intuición para captar las tendencias de la sociedad, fue el primero en plasmar esa demanda de algo como:

Aunque entonces no supimos (no supe) verlo y darle forma; ahora me parece claro, con la perspectiva del tiempo transcurrido, que lo que se demandaba era, pura y simplemente, una red social…

Se inició a partir de ahí una época de transición en que la plataforma Typepad fue sustituida por otra Drupal, y se sucedieron las plantillas sin que ninguna llegara a cuajar…

Hacia 2011 se creo esta portada, «la de las cajas», que imitaba un poco un tablón de anuncios, según lo antes comentado:

Poco después esta otra, con un grupo de gente como en asamblea (o en terapia…):

Y por último esta otra, que era fluida, los bloques se reacomodaban solos según se publicaban o bien al redimensionar la ventana. Esta se mantuvo online algo más de tiempo:

Nueva etapa y viraje en el estilo de la revista

Al fin, en 2014 se inició una nueva etapa estable y productiva en la historia de El Varapalo. Se cambió al sistema WordPress, y se implementó la plantilla «negra» que tuvo varios años de duración:

Ya en junio de 2014 de había creado la sección Dossiers junto con un módulo en la cabecera que iba mostrando en carrusel todos los dossiers disponibles. ¿Qué eran los dossiers? Se trataba de minisecciones dedicadas a un autor, las cuales contaban con un breve texto introductorio y un índice de 4 o 5 contenidos: artículos, textos, galerías, entrevistas… Todo ello sobre el autor en cuestión. Los autores solían escritores hispanoamericanos de calidad o miembros de la revista.

Como se aprecia sobre todo en la siguiente ilustración, en esta fase el contenido de la revista se fue modificando sensiblemente: ahora vemos, además de los mencionados dossiers sobre autores, buenas entrevistas con escritores, mayor abundancia de colaboraciones literarias y galerías fotográficas, anuncios de libros de ficción o ensayo de miembros de El Varapalo…

En conjunto se puede decir que el nivel de calidad como revista cultural aumentó, con contenidos muy variados, literarios sobre todo (junto a la crítica política), y pudo haber continuado por ese camino e incluso conseguir relevancia como publicación. Solo había un problema…

Del varapalo al bombo

La revista había nacido con vocación crítica, con el ánimo de denunciar el comercialismo, la vulgaridad, las maniobras publicitarias para encumbrar productos de consumo masivo con fines meramente lucrativos. Ahora, sin embargo, El Varapalo era una buena revista cultural que loaba y aplaudía determinadas obras, que rescataba y recomendaba autores, que daba a conocer las novedades de buena calidad a los lectores cultos…

Dejando de lado determinadas actitudes de tipo personal, y ciñéndonos a la filosofía de la publicación, puede decirse que la revista había pasado de dar varapalos a los productos comerciales de la industria a dar bombos a los productos más selectos del mercado…

Expulsión autoritaria

Surgieron largos debates sobre el rumbo que estaba tomando la revista y sobre el que debería tomar. La cosa se eternizaba y no se veían trazas de llegar a una solución, el espíritu original de El Varapalo se estaba abandonando y la publicación se transformaba en una simple revista cultural. Buena, sin duda, quizá mejor que con la idea original, pero indudablemente otra cosa.

Yo, desde mi posición como fundador de la revista, tome la decisión autoritaria de expulsar de la misma a Raúl Cazorla y a Francisco Carrillo, impulsores del modelo revista cultural, del concepto de El Varapalo estilo «dossiers». ¿Fue correcta la decisión? Quizá fue un exceso de egolatría por mi parte, un alarde dictatorial… Y he de disculparme por ello. Desde luego perdí buenas amistades y además la revista se quedó en cuadro, afrontando otro periodo de parón. Sin embargo, contra viento y marea, con altos y bajos de audiencia… El Varapalo ha mantenido su identidad durante un cuarto de siglo…